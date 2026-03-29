Су-34 разбомбил дроноводов ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

Минобороны опубликовало видео удара многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России по пункту управления БПЛА боевиков в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Противник также понес потери среди личного состава.

Боевая задача выполнялась экипажем в составе двух человек. На кадрах можно увидеть момент сброса бомб на вражеские позиции.

После выполнения задачи и получения подтверждения об уничтожении целей экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее экипаж Су-34 атаковал опорный пункт боевиков в зоне ответственности группировки войск «Восток».

