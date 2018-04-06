Жителям Восточной Гуты начали выдавать утерянные документы

Жителям сирийской Восточной Гуты начали выдавать документы взамен утерянных. Как рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон, в освобожденном районе наконец-то заработали органы госуправления. Там восстанавливают и социальную инфраструктуру - повсюду открываются магазины, школы и больницы. А вот то, что понастроили за долгие годы осады террористы теперь наоборот придется долго разбирать. Речь идет о подземных тоннелях, в которых прятались боевики.

О том что боевики в Сирии вырыли целую сеть подземных тоннелей, военным стало известно давно. Стены и пол в них отделаны кафелем. Проведены свет и вода. Всюду расставлены детские вещи и игрушки. Именно в таких тоннелях террористы прятали свои семьи.

В боковых ходах тоннелей есть целые комнаты с медикаментами. В жилых помещениях располагаются полки с едой. И все это находится на глубине 30 метров. Чтобы создать такое безопасное убежище для своих, боевики ограбили целый город. Вернувшимся в города Восточной Гуты мирным жителям приходится разгребать завалы. Уличные бои превратили в руины целые кварталы.

Постепенно города Восточной Гуты возвращаются к мирной жизни. На центральной площади Сакбы впервые за много лет появились электрики.

«Сегодня мы только начали восстанавливать электрические сети. Работы много - большинство линий перебито. Но надеемся, что через месяц во всем городе будет электричество», - рассказал электрик Махмуд Сауд.

В освобожденных населенных пунктах начали функционировать государственные органы управления, восстанавливается социальная инфраструктура, открываются больницы, школы, магазины. Всего с начала активной фазы операции в свои дома вернулось 50375 мирных жителей.