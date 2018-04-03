Сто выстрелов в секунду: кадры боевых стрельб ЗРПК «Панцирь-С1»

Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» предназначен в первую очередь для стрельбы по воздушным целям, но может применяться и по наземным, для борьбы с бронетехникой противника, при этом он способен вести огонь на ходу. Боекомплект составляет 12 зенитных ракет и почти полторы тысячи снарядов. Этого вполне достаточно для того, чтобы надежно прикрывать целый район в радиусе до 20 километров на высотах до 15.

«Я могу произвести пуск, но это может сделать оператор. Если целей много и мне некогда отвлекаться, это может сделать оператор. Соответственно, машина может стрелять в режиме автоматического пуска», – рассказал командир батареи «Панцирь-С1» Денис Полищук.

Все параметры стрельбы цифровая техника рассчитывает за доли секунд. Управление стрельбой полностью автоматизировано.

«Ключи от неба» – профессиональный конкурс зенитных подразделений, отборочный этап которого проходит сейчас на Балтфлоте. В рамках Армейских международных игр летом этого года лучшие подразделения будут представлять российские вооруженные силы.