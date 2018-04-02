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Более тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

Вадим Синицын
08:12 02.04.2018
Для вывоза потребовалось 24 автобуса, всего в Идлиб под контролем офицеров российского Центра по примирению переместились 1146 человек.
Более тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

Боевики и члены их семей приступили к организованному выходу из города Дума в сирийской Восточной Гуте. Они покидают район через гуманитарный коридор, расположенный рядом с населенным пунктом Мухайям Аль-Вафедин.

Выводу помогает Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии. При содействии российских военных обезоруженные боевики эвакуируются в провинцию Идлиб, где расположена одноименная зона деэскалации.

Всего в Идлиб выехали 1146 человек, среди которых 112 боевиков и 1034 членов их семей. Для вывоза потребовалось 24 автобуса. На протяжении всего маршрута безопасность обеспечивалась представителями сирийскими силовиками под контролем Сирийского Арабского Красного Полумесяца и офицеров российского Центра по примирению.

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