Более тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту

Боевики и члены их семей приступили к организованному выходу из города Дума в сирийской Восточной Гуте. Они покидают район через гуманитарный коридор, расположенный рядом с населенным пунктом Мухайям Аль-Вафедин.

Выводу помогает Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии. При содействии российских военных обезоруженные боевики эвакуируются в провинцию Идлиб, где расположена одноименная зона деэскалации.

Всего в Идлиб выехали 1146 человек, среди которых 112 боевиков и 1034 членов их семей. Для вывоза потребовалось 24 автобуса. На протяжении всего маршрута безопасность обеспечивалась представителями сирийскими силовиками под контролем Сирийского Арабского Красного Полумесяца и офицеров российского Центра по примирению.