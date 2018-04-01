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Российские военные потребовали от боевиков предоставить карты минных полей и подземных тоннелей в Сирии

Анастасия Евдокимова
21:00 01.04.2018
В соответствии с требованиями российской стороны, боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта.
Российские военные потребовали от боевиков предоставить карты минных полей и подземных тоннелей в Сирии
Фото: Anas Alkharboutli dpa / Globallookpress

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии достиг предварительной договоренности о выходе экстремистов группировки «Джейш Аль-Ислам» из Восточной Гуты. Об этом говорил сегодня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

В соответствии с требованиями российской стороны, боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта.

В целом, по данным Центра, обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Российский центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька правительственными войсками проводятся мероприятия по обеспечению скорейшего возвращения в данные населенные пункты мирных жителей из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц.

Российским Центром по примирению враждующих сторон не прекращается работа по склонению радикальной группировки «Джейш Аль-Ислам» к прекращению боевых действий и разоружению. Лидерам незаконного вооруженного формирования указывается на бесперспективность дальнейшего сопротивления и использования мирных жителей населенного пункта Дума в качестве «живого щита».

Продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За сегодняшний день район покинули 100 мирных жителей, а с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 330 человек. Кроме этого, с сегодняшнего дня данный гуманитарный коридор открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 153 240 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан. Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Телль-Рефъат провинции Алеппо, в ходе которой выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна.

Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 82 сирийцам, в том числе 39 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 134 человека, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 428 человек.

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