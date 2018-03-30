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Минобороны планирует вывести боевиков из районов Восточной Гуты за два дня

Константин Федоров
13:25 30.03.2018
В Генштабе ВС РФ рассказали, когда освободят пригороды Дамаска от оппозиционных вооруженных формирований.
Минобороны планирует вывести боевиков из районов Восточной Гуты за два дня

Полный вывод незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов Арбил и Джаубар в Восточной Гуте может произойти до 1 апреля, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«На данный момент этот район покинули 31 тысяча 915 человек. Полный вывод вооруженных формирований планируется завершить в течение 30 и 31 марта», - сказал он.

И добавил, что во избежание провокаций и террористических актов по пути следования колонн с вывозимыми боевиками российские военнослужащие на пункте пропуска досматривают каждый автобус.

«Только за последние четыре дня ими с риском для жизни изъято у боевиков 56 поясов шахидов и 357 ручных гранат», - сообщил Рудской.

Кроме того, члены НВФ в соответствии с договоренностями представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта.

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