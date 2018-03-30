Минобороны планирует вывести боевиков из районов Восточной Гуты за два дня

Полный вывод незаконных вооруженных формирований из населенных пунктов Арбил и Джаубар в Восточной Гуте может произойти до 1 апреля, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«На данный момент этот район покинули 31 тысяча 915 человек. Полный вывод вооруженных формирований планируется завершить в течение 30 и 31 марта», - сказал он.

И добавил, что во избежание провокаций и террористических актов по пути следования колонн с вывозимыми боевиками российские военнослужащие на пункте пропуска досматривают каждый автобус.

«Только за последние четыре дня ими с риском для жизни изъято у боевиков 56 поясов шахидов и 357 ручных гранат», - сообщил Рудской.

Кроме того, члены НВФ в соответствии с договоренностями представляют карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминируют здания, расчищают баррикады и основные маршруты движения транспорта.