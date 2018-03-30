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Минобороны РФ продлило «гуманитарные паузы» для вывода боевиков из Восточной Гуты

Константин Федоров
10:19 30.03.2018
29 марта 2018 года из пригорода Дамаска вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей.
Минобороны РФ продлило «гуманитарные паузы» для вывода боевиков из Восточной Гуты

Для вывода оставшейся части боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб» российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии принято решение о продлении «гуманитарных пауз», сообщили в Минобороны РФ.

Вывод боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте продолжается с 24 марта 2018 года на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

«По организованному гуманитарному коридору 29 марта было вывезено на 129 автобусах в провинцию Идлиб 7 003 боевика и членов их семей», - рассказали в Центре.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С начала проведения акции из Арбила в провинцию Идлиб вывезено 31 915 боевиков и членов их семей.

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