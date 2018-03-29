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Российские военные оказали помощь 135 сирийцам

Анастасия Евдокимова
21:40 29.03.2018
Обстановка в Восточной Гуте постепенно нормализуется. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам несколько дней назад.
Российские военные оказали помощь 135 сирийцам
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua / Globallookrpess

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа. Обстановка в Восточной Гуте постепенно нормализуется. В населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам несколько дней назад.

Для эвакуации оставшейся части боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» в зону деэскалации «Идлиб» российским Центром принято решение о продлении «гуманитарных пауз».

Под контролем Центра, с соблюдением необходимых мер безопасности, по гуманитарному коридору «Арбил» шестой день продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей. Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 5 290 человек.

Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 24 912 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи.

Сегодня через этот коридор вышло 1 049 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинуло 28 495 человек. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 136 191 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.

Жителям населенного пункта Сухур провинции Алеппо выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 135 сирийцам, в том числе 61 ребенку.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 19 человек, провинции Хомс – 150 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 429 человек.

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