МиГ-31 прикрывают Приморье от бомбового удара условного противника: кадры учений

Истребители Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали отражение атаки средств воздушного нападения условного противника в Арктике и осуществили дозаправку в воздухе. В тренировке сил противовоздушной обороны (ПВО) принимали участие летчики Камчатской базы морской авиации ТОФ.

В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа.

Для локализации угрозы воздушного нападения с аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

В арктическом районе истребители-перехватчики обнаружили, классифицировали цели и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности. Все самолеты «противника» были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет.

Отмечается, что впервые в ходе учений наведение перехватчиков МиГ-31 на цель прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного военного округа.