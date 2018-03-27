Минобороны показало с БПЛА видео прохождения колонны автобусов с боевиками в Восточной Гуте

Минобороны России опубликовало видео с беспилотного летательного аппарата во время прохождения колонны автобусов с боевиками и членами их семей из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) в провинцию Идлиб.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 27 марта 2018 г. по состоянию на 15 часов (мск) через гуманитарный коридор в намеленном пункте Мухайям Аль-Вафедин при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии организован выход более 1600 мирных жителей.

Специалистами Центра для всех выходящих жителей была организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также оказана всем нуждающимся медицинской помощь.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 122 тысячи человек.