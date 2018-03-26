Восточную Гуту покинули 400 мирных жителей

Более четырехсот мирных жителей покинули Восточную Гуту 26 марта по гуманитарному коридору, сообщил Центр по примирению сторон.

Российские офицеры обеспечили вышедших из блокированного анклава людей продуктами и водой. Всех, кому требовалась медпомощь, осмотрели врачи.

С начала гуманитарных пауз из пригородов Дамаска, захваченных боевиками, вышли уже более 114 тысяч человек. Спасение мирных сирийцев проходит при содействии Минобороны России.

На официальном сайте ведомства ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил».