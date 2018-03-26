Восточную Гуту покинули 400 мирных жителей
Российский Центр по примирению враждующих стороны в Сирии продолжает гуманитарную операцию в блокированном пригороде Дамаска.
Фото: Morukc Umnaber / dpa / Ammar Safarjalani Xinhua
Более четырехсот мирных жителей покинули Восточную Гуту 26 марта по гуманитарному коридору, сообщил Центр по примирению сторон.
Российские офицеры обеспечили вышедших из блокированного анклава людей продуктами и водой. Всех, кому требовалась медпомощь, осмотрели врачи.
С начала гуманитарных пауз из пригородов Дамаска, захваченных боевиками, вышли уже более 114 тысяч человек. Спасение мирных сирийцев проходит при содействии Минобороны России.
На официальном сайте ведомства ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах пункта пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» и «Арбил».