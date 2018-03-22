Пять тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам
С утра 22 марта 2018 года через пункты пропуска из Восточной Гуты вышли более пяти тысяч мирных жителей, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
Фото: Аmmar Safarjalani / Xinhua / Globallook
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.
Российскими военнослужащими центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей в пропускных пунктах и лагерях беженцев.
Ранее сообщалось, что российскими наблюдателями зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс и Дамаск.