Пять тысяч мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.

Российскими военнослужащими центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей в пропускных пунктах и лагерях беженцев.

Ранее сообщалось, что российскими наблюдателями зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс и Дамаск.