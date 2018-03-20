За время действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 80 414 человек

Обстановка в Сирии продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов боевики совершили ряд атак на мирных жителей после временного затишья. Тем не менее, жители продолжают эвакуацию через гуманитарные коридоры. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

Гуманитарная операция по спасению мирного населения в Восточной Гуте продолжается, сейчас под контролем российского Центра по примирению действует двадцать вторая гуманитарная пауза.

Жители продолжают покидать опасный район, за последние сутки через гуманитарный коридор около населенного пункта Мухайям аль-Вафедин вышли 552 человека. Новый коридор около данного населенного пункта был открыт 28 февраля этого года. С тех пор им сумели воспользоваться 2 825 человек.

Однако пошел на спад поток беженцев, которые идут по второму коридору в районе населенных пунктов Арбил, Хаззэ и Сакба. Этот район сегодня подвергся обстрелу террористов, в результате чего район покинули только 128 человек.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 80 414 человек.