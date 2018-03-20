Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории Восточной Гуты

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.

Поток беженцев, выходящих из Восточной Гуты, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. В настоящее время осуществляется выход отдельных групп граждан.

Российский Центр по примирению враждующих сторон сосредоточил свои усилия на организации медицинской помощи, доставке горячего питания, а также на распределении спальных комплектов и других предметов первой необходимости среди беженцев в пунктах временного размещения.

Специалистами центра на пунктах пропуска и в лагерях беженцев организованы горячее питание и раздача продуктовых наборов. Сегодня организовано питание шести тысяч жителей Восточной Гуты. Выдача горячего питания и продуктовых наборов продолжается.

Также самолетом военно-транспортной авиации Минобороны доставлена дополнительная партия гуманитарной помощи.

Гуманитарный груз включает спальные комплекты – матрацы, одеяла, подушки, а также и все самое необходимое для беженцев. Общий вес груза – 15 тонн.

Российскими военнослужащими из Центра по примирению враждующих сторон организованы доставка и раздача спальных комплектов в лагере для беженцев из Восточной Гуты.