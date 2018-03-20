В Восточной Гуте проводится уникальная гуманитарная операция – Шойгу

В Восточной Гуте под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За последние пять суток по гуманитарным коридорам из анклава выведено 79 655 человек. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты», – подчеркнул он.

По его словам, эвакуированным сирийцам доставлено 427 тонн продовольствия, полевые кухни и бутилированная вода, 7 100 матрасов и комплектов постельного белья, 91 810 продовольственных наборов.

«21 840 мирных жителей обеспечены горячим питанием», – добавил министр.

При этом, несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, российским Центром по примирению ведутся переговоры с лидерами вооруженных формирований с целью прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Отмечается, что всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулись свыше 1 300 000 беженцев.