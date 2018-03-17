На Кубани проходят совместные учения десантников и морской авиации
В Краснодарском крае проходят совместные учения морской авиации и десанта.
Совместные учения десантников и морской авиации начались на Кубани.
После десантирования на незнакомой местности подразделения маскируются и занимают огневые позиции. Задача — взять штурмом командный пункт условного противника, произвести эвакуацию раненого на вертолете.
В планы вмешиваются штурмовики условного противника. Авиацию врага сбивают ракетой переносного зенитного комплекса.