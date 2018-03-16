В Минобороны РФ разоблачили западные манипуляции с новостями о «применении химоружия» в Сирии

Минобороны России неоднократно сообщало о подготовке подконтрольными США и Великобритании группировками боевиков в Восточной Гуте намеренных провокаций с применением химоружия для обвинений Дамаска и «союзников Сирии».

Подчеркивали, что все так называемые «сообщения» от «Сирийско-американского медицинского общества» из американского штата Иллинойс, а также британской «Обсерватории прав человека в Сирии», скоординированы на высоком политическом уровне для обоснования новых санкций, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, неоспоримые доказательства этой лживости не заставили себя долго ждать.

«Вчера утром ряд ведущих западных СМИ выдал с утра "срочную новость" о якобы применении сирийскими войсками в населенном пункте Хаммурия в Восточной Гуте "химического оружия". Приводились свидетельства о большом количестве пострадавших от "удушья" и т.д», - сказал он.

По стечению обстоятельств в это же время при содействии российского Центра примирения начался выход мирных граждан из Хаммурии, в ходе которого по гуманитарному коридору вышло более 11,5 тысячи сирийцев.

Работавшие в Хаммурии представители российских, западных и арабских СМИ опрашивали всех выходящих: была ли утром атака химоружия?

«Нужно ли говорить, что не нашлось ни одного жителя Хаммурии, который хоть что-то об этом слышал. Как и не вышло ни одного сюжета об этом на западных каналах», - подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что маховик провокации уже набрал обороты, поэтому днем на сайте Совета ЕС было опубликовано заявление «о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения».

Но датировано оно было не 15-м, а 19-м марта (!), когда в Брюсселе только должна будет состояться встреча министров иностранных дел сообщества.

Этим документом «Совет ЕС добавил 4 человека в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима, за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения».

Данное сообщение сотрудники пресс-службы Совета ЕС, в большом смущении, конечно сняли. Непонятно только как теперь проголосуют министры иностранных дел ЕС в ходе встречи 19 марта?