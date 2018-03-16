Заправка «стратега» Ту-160: кадры из кабины воздушного танкера

Плановые летно-тактические учения с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 прошли в подразделениях дальней авиации.

В рамках мероприятий боевой подготовки летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе.

Воздушные танкеры Ил-78 произвели несколько дозаправок стратегических ракетоносцев в полете под прикрытием истребителей Су-30СМ.

Полеты проходили в сложных погодных условиях. Однако низкая облачность, плохая видимость и снегопады не помешали экипажам ВКС РФ успешно выполнить поставленные задачи.