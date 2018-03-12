В Восточной Гуте начались открытые бои между боевиками

Члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте начали противостояние друг с другом после требований о размежевании группировки «Фейлак Ар-Рахман» с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» для дальнейшего вывода членов НВФ из блокированного анклава, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Владимир Золотухин.

«После выдвижения российской стороной требований о немедленном размежевании группировки "Фейлак Ар-Рахман" с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" с целью обсуждения их дальнейшего вывода из района Восточной Гуты, началось противостояние группировок», - сказал он.

По его словам, на улицах начались открытые бои между боевиками, мирные жители срочно ищут укрытия, чтобы не стать случайными жертвами.

Напомним, представители Центра по примирению во время контакта с полевыми командирами группировки «Фейлак Ар-Рахман» выдвинули им требования о незамедлительном размежевании с «Джебхат ан-Нусрой».

Четырнадцатая по счету гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в понедельник в 9.00 по местному времени, для выхода мирных жителей и членов НВФ работают гуманитарные коридоры в населенных пунктах Мухайям аль-Вафедин и Млеха.

Накануне по гумкоридору через пункт пропуска в районе Мухаям аль-Вафедина покинули анклав 52 мирных жителя населенного пункта Мисраба, в том числе 26 детей. Сейчас они находятся в лагере временно перемещенных лиц в населенном пункте Адра, где им оказывается вся необходимая помощь.