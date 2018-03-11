Военные РФ потребовали от вооруженной оппозиции размежевания с «Джебхат ан-Нусрой»*

Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе контакта с полевыми командирами вооруженной оппозиции выдвинули им требования о незамедлительном размежевании с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».

Усиливается протестная активность населения Восточной Гуты. Так, сегодня в населенном пункте Кафер Батна прошел митинг местных жителей, которые выдвинули находящимся в населенном пункте боевикам требование незамедлительного выхода из него.

В течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Остается напряженной обстановка в Восточной Гуте. Незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов столицы и ее пригородов.

За прошедшие сутки по Дамаску и его окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено семь мин. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений и раненых нет. В Восточной Гуте продолжается гуманитарная операция, с 9 до 14 часов введена в действие двенадцатая «гуманитарная пауза».

Гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухаям аль-Вафедин по-прежнему открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями. Российский Центр по примирению враждующих сторон предпринимает значительные усилия по нормализации обстановки в Восточной Гуте.

Накануне состоялись переговоры представителей российского Центра по примирению враждующих сторон с руководством населенных пунктов Восточной Гуты.После продуктивного диалога сегодня по гуманитарному коридору через пункт пропуска в районе Мухаям аль-Вафедина покинули анклав 52 мирных жителя населенного пункта Мисраба, в том числе 26 детей. Все они сейчас находятся в лагере временно перемещенных лиц в населенном пункте Адра, где им оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны, несмотря на сохраняющуюся напряженность в ряде районов Сирии. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям. Оказана адресная помощь жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор по доставке питьевой воды.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 489 человек, в том числе в провинции Хомс – 10, Дамаск – 5, Дейр-эз-Зор – 474 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.