Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Военные РФ потребовали от вооруженной оппозиции размежевания с «Джебхат ан-Нусрой»*

Андрей Аркадьев
22:45 11.03.2018
Примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2401 остаются главными направлениями, на которых сейчас сосредоточена работа российского Центра по примирению враждующих сторон.
Военные РФ потребовали от вооруженной оппозиции размежевания с «Джебхат ан-Нусрой»*
Фото: Samer Bouidani/ dpa/ Globallookpress

Представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе контакта с полевыми командирами вооруженной оппозиции выдвинули им требования о незамедлительном размежевании с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».

Усиливается протестная активность населения Восточной Гуты. Так, сегодня в населенном пункте Кафер Батна прошел митинг местных жителей, которые выдвинули находящимся в населенном пункте боевикам требование незамедлительного выхода из него.

В течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Остается напряженной обстановка в Восточной Гуте. Незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов столицы и ее пригородов.

За прошедшие сутки по Дамаску и его окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено семь мин. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений и раненых нет. В Восточной Гуте продолжается гуманитарная операция, с 9 до 14 часов введена в действие двенадцатая «гуманитарная пауза».

Гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухаям аль-Вафедин по-прежнему открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями. Российский Центр по примирению враждующих сторон предпринимает значительные усилия по нормализации обстановки в Восточной Гуте.

Накануне состоялись переговоры представителей российского Центра по примирению враждующих сторон с руководством населенных пунктов Восточной Гуты.После продуктивного диалога сегодня по гуманитарному коридору через пункт пропуска в районе Мухаям аль-Вафедина покинули анклав 52 мирных жителя населенного пункта Мисраба, в том числе 26 детей. Все они сейчас находятся в лагере временно перемещенных лиц в населенном пункте Адра, где им оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская.

Российский Центр по примирению продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны, несмотря на сохраняющуюся напряженность в ряде районов Сирии. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям. Оказана адресная помощь жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор по доставке питьевой воды.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 489 человек, в том числе в провинции Хомс – 10, Дамаск – 5, Дейр-эз-Зор – 474 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Шойгу объяснил, почему Путин не мог не прилететь в Сирию
Дата11.03.2018, 20:32
Шойгу объяснил, почему Путин не мог не прилететь в Сирию
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
Дата11.03.2018, 17:14
Путин: Россия создаст еще более мощный ледокольный флот нового поколения
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Дата10.03.2018, 08:27
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
Дата11.03.2018, 14:00
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:45 Армия
Военные РФ потребовали от вооруженной оппозиции размежевания с «Джебхат ан-Нусрой»*
16:44 Армия
Видео
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина в Сирии
15:51 В стране и мире
Видео
Боевики выпустили более 50 мирных жителей из Восточной Гуты
14:56 В стране и мире
Видео
В Сирии мы протестировали 210 новых образцов оружия - Шойгу
13:05 В стране и мире
Видео
Боевики готовы отпустить десятки жителей Восточной Гуты в обмен на свой безопасный выход
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:09 В стране и мире
Юлия Самойлова представила композицию, с которой выступит на «Евровидении-2018»
21:25 В стране и мире
На следующей неделе в Москву придет оттепель
18:05 Армия
Видео
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать свою Родину? - сириец о российских солдатах
16:22 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ликвидации террористов в Саратовской области
16:13 В стране и мире
Видео
«Вызывает шок»: британские СМИ оценили видео пуска ракеты «Кинжал»
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.