ВКС РФ провели боевые стрельбы новых ЗРПК «Панцирь-С» под Астраханью

На полигоне «Ашулук» в Астраханской области боевые расчеты ВКС РФ успешно выполнили начальные боевые стрельбы новых боевых машин ЗРПК «Панцирь-С».

Боевые расчеты 1-й армии ПВО-ПРО ВКС прибыли на полигон «Ашулук» из Подмосковья. В условиях сложной помеховой обстановки они отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь-С», а также по развертыванию комплексов из походного положения в боевое, обнаружению и сопровождению целей, проведению одиночных и групповых стрельб как из оборудованных боевых позиций, так и в движении, в том числе залповой стрельбой ракетным вооружением по воздушным целям и пушечным вооружением по наземным целям.

Всего в маневрах было задействовано более 20 боевых машин.

Боевыми расчетами ЗРПК «Панцирь-С» было проведено около 2,5 тысяч выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням.

После успешного проведения начальных стрельб и технического обслуживания боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС. Там новые ЗРПК «Панцирь-С» будут нести боевое дежурство по противоздушной обороне города Москвы, а также обеспечивать прикрытие ЗРК С-400 «Триумф».