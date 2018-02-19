Шойгу призвал строить боевые самолеты с учетом сирийского опыта

Строить самолеты на основе полученного в Сирии боевого опыта призвал министр обороны Сергей Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода холдинга «Сухой».

Глава оборонного ведомства зашел в цех по производству Су-34 и отметил хорошие темпы предприятия. По его мнению, новые самолеты необходимо выпускать с учетом опыта сирийской военной кампании, поставив во главу угла качество производимой продукции.

«Качество, качество и еще раз качество. Это ключевой критерий», – подчеркнул Шойгу.

Директор завода Сергей Смирнов доложил министру обороны о выполнении гособоронзаказа, а также рассказал о ведущихся опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевой потенциал Су-34.

Перед этим Сергей Шойгу побывал в Красноярске. Там он проинспектировал завод «Красмаш» и передал военному музею Сибирского федерального университета уникальный подарок.