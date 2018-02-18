За секунду распознать и обезвредить: снайперы морской пехоты атакуют условного врага под Калининградом

Подготовка к Армейским международным играм-2018 набирает обороты. На этот раз лучших выбирают среди снайперов. Мишени, по которым им надо попасть, практически не видны, да еще и появляются лишь время от времени на несколько секунд. Ориентироваться нужно быстро. Отдельному элементу тренировок – маскировке – отводится отдельное внимание. Учения проходили на полигоне морской пехоты Хмелевка в Калининградской области.

Для маскировки снайперы используют специальный костюм. Для леса, пустыни или степной местности — свои хитрости. Эти костюмы в шутку, но не без оснований, называют «леший» или «кикимора».

«Затворная рама не обматывается, так как при выстреле затвор находится в движении и бинт может помешать правильной работе механизмов в системе винтовки», - рассказал командир первого стрелкового взвода снайперов Денис Жеребцов.

Даниель Лоренс — итальянец по происхождению, родом из Бергамо, но вырос в России. Когда исполнилось 18 в морскую пехоту попросился сам.

«В армии должен служить каждый мужчина. Это его долг, который он должен отдать своей родине. Поэтому я с удовольствием пошел в армию. Морская пехота – это элита наших вооруженных сил, это испытание для меня», - рассказал снайпер Даниэль Лоренс.

Практические занятия под открытым небом проходят ежедневно. Сейчас идет активная подготовка к Армейским играм-2018. Летом конкурс профессиональной подготовки «Снайперский рубеж» определит лучшего среди снайперов разных стран.