В Сирии к режиму перемирия присоединились два населенных пункта

Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике в течение прошедших суток подписал два соглашения о присоединении населенных пунктов Раша-эль-Киблия и Эль-Хамдания провинции Идлиб к режиму прекращения боевых действий.

Кроме того российские военные провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Кум-Мхерис провинции Эль-Кунейтра. Местному населению доставили 1,9 тонны продуктов питания.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

Установлено, что беспорядочная стрельба из минометов и стрелкового вооружения велась в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

В целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. В городе Катана под Дамаском открылась первая школа.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.