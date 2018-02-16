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Российские военные привезли медикаменты и хлеб в сирийские провинции

Анастасия Евдокимова
09:00 16.02.2018
Российский Центр по примирению в очередной раз призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.
Фото: Минобороны России
Видео: Минобороны России / Youtube

В Сирии продолжается проведение мероприятий, направленных на мирное урегулирование конфликта и нормализацию гуманитарной обстановки. Мониторинг соблюдения режима прекращения огня обеспечивает российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр.

За сутки центром были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. За сутки зафиксировано восемь обстрелов. Боевики выпустили десять мин. Ранения получили семь мирных жителей. Российский Центр по примирению в очередной раз призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. За сутки подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Бейт-эр-Рефи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии. В Алеппо для жителей района Саха Биза организована раздача одной тонны свежего хлеба. В населенный пункт Хшам провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 31 сирийцу, включая 12 детей.

Осуществлен контроль проведения трансграничного гуманитарного конвоя ООН с территории Иордании в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 130 тонн. Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Нашабия в  Восточной Гуте. Жителям доставлены продукты питания и медикаменты общим весом 49 тонн.

При содействии центра продолжается оказание гуманитарной и медицинской помощи жителям Восточных территорий провинции Дейр-эз-Зор, возвращающимся в населенные пункты Хшам, Эт-Таиба, Хатла, Маррат, Мазлум, Эль-Хусейния, Сальхиях. Всего за сутки в свои дома вернулись 174 человека, в том числе в провинции Хомс – 7, дамаск – 11, в провинции Дейр-эз-Зор – 156 человек.

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