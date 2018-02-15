Террористы семь раз нарушили режим перемирия в Сирии за сутки

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо, Латакия и Дамаск.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*.

Обеспечена безопасность прохождения гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Нашабия провинции Дамаск и Телль-Гехаб провинции Деръа, общий вес доставленного груза – 179 т.

В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Бейт-эр-Рефи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.