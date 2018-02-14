Российский Центр по примирению призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить вооруженные провокации

Оказание гуманитарной помощи мирным жителям и примирение враждующих сторон остаются главными направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике.

В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий.

В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные факты нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде дамаска – восточной гуте.

Не прекращаются ежедневные провокационные обстрелы жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. В течение суток зафиксировано четыре обстрела. Боевиками выпущено девять мин. Имеются раненые среди мирного населения.

Российский Центр по примирению в очередной раз призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации, строго выполнять требования Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Абу-Джлус провинции Алеппо.

Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

Жителям города Хама доставлено более одной тонны продовольствия.

Жителям населенного пункта Расм-Фалех провинции Алеппо передано около трех тонн продуктов питания и одежды.

В населенный пункт Хшам провинции Дейр Эз Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам.

Оказано содействие представителям оценочной миссии Организации Объединенных Наций в проведении рекогносцировки маршрута Дамаск – Хомс – Пальмира – Дейр-Эз-Зор для организации поставки гуманитарной помощи жителям Дейр-Эз-Зора.

Российский Центр по примирению активно участвует в решении проблем гуманитарной обстановки, проработке вопросов, связанных с созданием условий для возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам прежнего проживания.

Всего за сутки в свои дома вернулись 203 человека, в том числе в провинции Хомс – 14, Дамаск – 9, в провинции Дейр-Эз-Зор – 180 человек.