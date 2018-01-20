В Североморске состоялось открытие чемпионата Северного флота по армейскому рукопашному бою

В субботу, 20 января, в спортивном комплексе «Олимпийский» в городе Североморске под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова состоялось торжественное открытие чемпионата Северного флота по армейскому рукопашному бою, сообщил начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1 ранга Вадим Серга.

«Командующий Северным флотом поздравил спортсменов с началом чемпионата и пожелал участникам победы в честной борьбе», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие 10 команд объединений, соединений, частей и организаций Северного флота, Минобороны и других силовых структур, которые дислоцированы в Мурманской области.

Военные будут соревноваться в семи весовых категориях, а отбор будет проводится по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения.