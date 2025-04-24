ВСУ потеряли более 150 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли более 150 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, российским военнослужащим удалось уничтожить украинскую боевую бронированную машину, 10 автомобилей, два миномета и орудие полевой артиллерии.

Также неприятель лишился одной пусковой установки РСЗО, двух складов с боеприпасами и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Помимо этого, в российском оборонном ведомстве рассказали о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины. Также МО РФ заявило, что российские войска освободили населенный пункт Богдановка на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.