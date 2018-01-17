Саперы Северного флота прокладывают проход в «минном поле»: видео

На одном из Заполярных полигонов отдельного морского инженерного батальона Северного флота в Мурманской области прошли занятия, в ходе которых саперы проложили проход для техники по условному минному полю.

Безопасный маршрут прохода техники был обеспечен подрывом условных минных заграждений, при этом военнослужащие отрабатывали тактику скрытого передвижения.

Кроме того, механики-водители путепрокладчиков БАТ-2, установок разминирования УР-77 и средних модернизированных транспортеров ПТС-М отработали навыки вождения инженерной техники в арктических условиях.