Приземлившихся космонавтов начнут искать новейшие вертолеты Ми-8МТВ-5

На авиационную базу Центрального военного округа, занимающуюся поиском и при необходимости спасением приземлившихся космонавтов, поступят четыре новейших вертолета Ми-8МТВ-5, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина.

«Техника поступит в эскадрилью, базирующуюся на аэродроме Упрун в Челябинской области, с Казанского вертолетного завода в соответствии с планом гособоронзаказа», – уточнил Рощупкин.

Летчики этой эскадрильи принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 – модификация вертолета Ми-8, предназначенная для перевозки десанта и грузов в кабине вертолета, крупногабаритных грузов на внешней подвеске, а также огневой поддержки Сухопутных войск, в том числе и в ночных условиях.

Кстати, на Казанском вертолетном заводе запущено серийное производство Ми-38. Четыре опытных образца уже построены и проходят этапы сертификационных испытаний. Первым заказчиком вертолетов стало Минобороны РФ.