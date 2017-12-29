Экипажи кораблей ЧФ впервые смогли пообщаться c семьями по видеосвязи

По инициативе командующего впервые в истории для них организовали видеомост с Севастополем. Прямо с борта моряки могли увидеть свои семьи и пообщаться с женами и детьми.

«Когда родила малышку, папа был на боевой и приехал, только когда ей было полтора месяца. И когда ей было три, снова ушел на боевую. Поэтому главное – это показать наше чудо. У нас еще есть пес, которого папа очень любит, но, к сожалению, нас с ним сюда не пустили», – рассказала супруга военнослужащего Черноморского флота Валентина Гуменюк.

В ходе видеомоста новогодние поздравления от своих родных и близких получили экипажи фрегата «Адмирал Григорович» и вспомогательных судов флота. Подобную практику продолжат и в будущем: сеансы связи будут проводить в преддверии других праздников.