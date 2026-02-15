МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией за пять часов сбили 123 украинских дрона

Из них - 15 беспилотников летели на Москву.
15-02-2026 18:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие в течение пяти часов сбили 123 украинских дрона над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны сбили над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и Московского региона. Из них - 15 летели на Москву.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 14 февраля ВС РФ сбили 20 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
