Над Россией за пять часов сбили 123 украинских дрона

Российские военнослужащие в течение пяти часов сбили 123 украинских дрона над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны сбили над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и Московского региона. Из них - 15 летели на Москву.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 14 февраля ВС РФ сбили 20 беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.