В Москве отметили 120-летие со дня рождения маршала Ивана Конева

На церемонию пришла дочь полководца Наталия Конева. Она поблагодарила всех, кто собрался в этот день отдать дань памяти ее отцу.

Это ветераны и действующие военнослужащие, юнармейцы. Конева отметила, что сегодняшний праздник касается всех, кто имеет отношение к Победе в Великой Отечественной войне.

«Мы чествуем не просто отдельно взятого, пусть и очень славного человека. Мы воздаем должное нашим героям. Здесь их много. Мы их помним. Мы их любим. Мы относимся к ним с уважением. Потому что они выдержали страшную войну, страшные испытания», – сказала Конева.

Иван Конев воевал еще в Первую мировую войну. В первый же год Великой Отечественной стал командующим Калининским фронтом. На его счету Калиниская оборонительная, а затем и наступательная операции. Битва за Москву и знаменитая Курская дуга.

Конев всегда был с бойцами на передовой. За это его называли «солдатским маршалом».