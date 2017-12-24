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Взрывной эффект: как саперы учатся своему ремеслу и помогают армии экономить средства

Дмитрий Сергеев
08:44 24.12.2017
Инженерные войска Воздушно-космических сил России входят в состав специальных войск этого вида Вооруженных Сил. Перечень их задач достаточно широк, причем он связан не только с обеспечением полетов или функционированием различных сфер применения ВКС, но и с чисто утилитарными вопросами. Такими, например, как ликвидация невостребованных объектов, проведение рекультивации местности, выполнение мероприятий инженерного обеспечения.
Взрывной эффект: как саперы учатся своему ремеслу и помогают армии экономить средства

В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров расскажет об одной из сторон практической работы саперов ВКС - о том, как их знания и навыки помогают готовить площадки под будущую инфраструктуру наземных объектов, избавляться от строительного «хлама». Таких специалистов в войсках называют «ювелирами» - настолько точны и просчитаны их действия, связанные со взрывными работами. Саперам-созидателям и посвящена очередная «Военная приемка».

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Наука разрушать

Вообще, согласно инженерной науке, разрушение зданий взрывным способом производится, если ручной или механический способы по каким-либо причинам неприемлемы. Например, если они слишком трудоемкие, дорогостоящие либо продолжительны по времени. Самым рентабельным и быстрым является в этом случае ликвидация зданий методом направленного взрыва. За несколько секунд можно удалить непригодную постройку любой конструкции, после чего приступить к подготовке площадки для сооружения нового объекта. Проводятся эти мероприятия и в интересах Минобороны, в том числе - для ВКС России, где в составе инженерной службы создан отдел инженерного и инженерно-технического обеспечения.

Руководитель этого подразделения - подполковник Максим Белоусов, имеет значительный опыт проведения подобных работ. На счету его саперов - демонтаж заброшенных объектов на военном аэродроме «Кировское» близ Феодосии в Крыму, снос зданий и сооружений, признанных непригодными к эксплуатации, в различных местах дислокации соединений и воинских частей ВКС. Всего, по словам офицера, в этом году выполнять демонтажные работы им довелось не менее 60 раз. Работать пришлось и на территории Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В. П. Чкалова в Липецке - кузнице подготовки асов боевой авиации страны. Кузница-то кузницей, но ряд объектов здесь разменял не первый десяток лет жизни, вследствие чего необходимо принимать решение об их сносе и сооружении новых.

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Технологии работ отточены до автоматизма. В зависимости от принятого направления падения конструкций в несущих стенах или колоннах бурятся шпуры под диаметр тротиловой шашки. Количество шпуров и их расположение рассчитывают по специальным формулам и таблицам, а подрыв производится детонаторами. Особое внимание уделяется несущим колоннам: в ряде случаев, как, скажем при сносе бывшего пожарного депо на территории одной из воинских частей ПВО в Подмосковье, «точечный» подрыв позволяет не повредить стоящие рядом здания. Все эти взрывы четко организованы, продуманы, просчитаны: так проявляется настоящее мастерство взрывотехника.

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Виртуозы саперного дела

При производстве взрывных работ продумывается все - начиная от оцепления района и заканчивая раскладкой детонирующего шнура. Это то устройство, которое передает инициирующий импульс для возбуждения детонации в зарядах. В российской армии используется шнур, состоящий из полимерной оболочки и флегматизированного гексогена - такой может применяться для одновременного подрыва сразу нескольких устройств. Шнур не боится воды, снега, слякоти. Правда, и работать с ним необходимо осторожно: на один срез правилами допускается только одно поступательное движение, ведь сам шнур тоже может выступать как взрывчатое вещество.

Еще в 1968 году советским Воениздатом было выпущено «Руководство по подрывным работам» - обучающий курс для подготовки подрывников для инженерно-технических войск. В книге подробно изложена вся необходимая информация: начиная с изучения видов взрывчатых веществ, способов инициации и детонации зарядов, и заканчивая расчетом количества взрывчатки, необходимого для каждой конкретной ситуации военного и гражданского применения. Эта книга по сию пору остается настольным учебным пособием для каждого сапера, ведь в ней расписаны едва ли не все виды подрывных работ, их классификация по месту проведения и состоянию объекта, степени необходимого разрушения, способу закладки. Имеются расчеты, схемы заложения, рисунки, чертежи, таблицы.

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По словам начальника инженерной службы Главного штаба ВКС России полковника Алексея Хазова, специалисты инженерных войск накопили весомый опыт по демонтажу и обрушению зданий. Выполняются эти задачи и в условиях плотной застройки, а также в особых условиях. Например, в 2009 году подчиненные Алексея Хазова произвели снос антенны стратегической связи высотой 461,5 метра в якутском поселке Таймылыр. Кстати эта операция попала в Книгу рекордов Гиннеса с формулировкой «Самое высокое сооружение в мире, демонтированное взрывным способом».

«Это была мачта, которая использовалась для навигации самолетов дальней авиации над Северным Ледовитым океаном, - вспоминает полковник Хазов. - В связи с тем, что Вооруженные Силы перешли на использование системы ГЛОНАСС, система вышек изжила себя. В условиях полярной ночи она представляла реальную опасность для воздушных судов. Ее приходилось постоянно подсвечивать, тратились определенные ресурсы. Поэтому и было принято решение о демонтаже».

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Кстати, тот подрыв тоже пришлось вести в ювелирном режиме. Дело в том, что совсем рядом находился военный городок, и его здания нельзя было повредить. Саперы справились со своей задачей виртуозно, обепечили снос невостребованного, но ставшего опасным объекта с предельной точностью.

Снести, чтобы построить

Сегодня в Вооруженных Силах России набирает обороты процесс обновления. В том числе - и строительного. Сносятся ветхие постройки, ведется активное сооружение новых. По информации, прозвучавшей на последней Коллегии Минобороны России из уст главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу, только в этом году в интересах армии было построено 3287 зданий и сооружений общей площадью 3,2 млн. квадратных метров. Причем строительство, как отметил министр, ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом.

Для демонтажных работ широко привлекаются специалисты инженерно-технических служб, получающие при этом реальные навыки подрывного дела. По словам полковника Алексея Хазова, затраты на ликвидацию объектов этом случае практически нивелируются. К слову, такая экономия укладывается в реализуемую в Минобороны России концепцию «Эффективная армия», ставка в которой делается на бережливость. Скажем, демонтаж одной только дымовой трубы старой котельной стоил бы военному ведомству не менее 300 тысяч рублей. А здесь - всего лишь очередная отработка задач специалистами инженерной службы. Что важно, навыки, полученные саперами в ходе ликвидации невостребованных построек, применяются позже и в боевой обстановке.

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А умения в этом деле необходимы действительно крепкие. К примеру, казалось бы, немудреная наука: закрепить детонирующий шнур. Но, как говорит Максим Белоусов, он должен быть завязан крепко и без излишнего усилия, потому что пережимать здесь нельзя. Также не допускается никаких пересечений - если конструкционно по сети получается длинный конец, то он должен быть подвязан параллельно к другому. В противном случае могут не сработать сразу два заряда, а это недопустимо.

Апогей любой операции - подрыв. С получением сигнала о готовности задействованный в работах личный состав перемещается в укрытия. К месту взрыва саперы вернутся только после производства подрыва. Задача специалистов - осмотреть свои сектора на предмет наличия неразорвавшейся взрывчатки, доложить об этом командиру. В подавляющем большинстве случаев проблем не случается, и на месте, где еще минуту назад стояло старое здание, «красуется» гора строительного мусора, причем, как правило, без крупных осколков. Остается только привести территорию в порядок - и можно начинать строить на этом месте новый объект, необходимый Вооруженным Силам. Правда, это задача уже не саперов. Они свою работу выполнили. На отлично.

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