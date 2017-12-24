Взрывной эффект: как саперы учатся своему ремеслу и помогают армии экономить средства

В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров расскажет об одной из сторон практической работы саперов ВКС - о том, как их знания и навыки помогают готовить площадки под будущую инфраструктуру наземных объектов, избавляться от строительного «хлама». Таких специалистов в войсках называют «ювелирами» - настолько точны и просчитаны их действия, связанные со взрывными работами. Саперам-созидателям и посвящена очередная «Военная приемка».

Наука разрушать

Вообще, согласно инженерной науке, разрушение зданий взрывным способом производится, если ручной или механический способы по каким-либо причинам неприемлемы. Например, если они слишком трудоемкие, дорогостоящие либо продолжительны по времени. Самым рентабельным и быстрым является в этом случае ликвидация зданий методом направленного взрыва. За несколько секунд можно удалить непригодную постройку любой конструкции, после чего приступить к подготовке площадки для сооружения нового объекта. Проводятся эти мероприятия и в интересах Минобороны, в том числе - для ВКС России, где в составе инженерной службы создан отдел инженерного и инженерно-технического обеспечения.

Руководитель этого подразделения - подполковник Максим Белоусов, имеет значительный опыт проведения подобных работ. На счету его саперов - демонтаж заброшенных объектов на военном аэродроме «Кировское» близ Феодосии в Крыму, снос зданий и сооружений, признанных непригодными к эксплуатации, в различных местах дислокации соединений и воинских частей ВКС. Всего, по словам офицера, в этом году выполнять демонтажные работы им довелось не менее 60 раз. Работать пришлось и на территории Государственного ордена Ленина Краснознаменного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В. П. Чкалова в Липецке - кузнице подготовки асов боевой авиации страны. Кузница-то кузницей, но ряд объектов здесь разменял не первый десяток лет жизни, вследствие чего необходимо принимать решение об их сносе и сооружении новых.

Технологии работ отточены до автоматизма. В зависимости от принятого направления падения конструкций в несущих стенах или колоннах бурятся шпуры под диаметр тротиловой шашки. Количество шпуров и их расположение рассчитывают по специальным формулам и таблицам, а подрыв производится детонаторами. Особое внимание уделяется несущим колоннам: в ряде случаев, как, скажем при сносе бывшего пожарного депо на территории одной из воинских частей ПВО в Подмосковье, «точечный» подрыв позволяет не повредить стоящие рядом здания. Все эти взрывы четко организованы, продуманы, просчитаны: так проявляется настоящее мастерство взрывотехника.

Виртуозы саперного дела

При производстве взрывных работ продумывается все - начиная от оцепления района и заканчивая раскладкой детонирующего шнура. Это то устройство, которое передает инициирующий импульс для возбуждения детонации в зарядах. В российской армии используется шнур, состоящий из полимерной оболочки и флегматизированного гексогена - такой может применяться для одновременного подрыва сразу нескольких устройств. Шнур не боится воды, снега, слякоти. Правда, и работать с ним необходимо осторожно: на один срез правилами допускается только одно поступательное движение, ведь сам шнур тоже может выступать как взрывчатое вещество.

Еще в 1968 году советским Воениздатом было выпущено «Руководство по подрывным работам» - обучающий курс для подготовки подрывников для инженерно-технических войск. В книге подробно изложена вся необходимая информация: начиная с изучения видов взрывчатых веществ, способов инициации и детонации зарядов, и заканчивая расчетом количества взрывчатки, необходимого для каждой конкретной ситуации военного и гражданского применения. Эта книга по сию пору остается настольным учебным пособием для каждого сапера, ведь в ней расписаны едва ли не все виды подрывных работ, их классификация по месту проведения и состоянию объекта, степени необходимого разрушения, способу закладки. Имеются расчеты, схемы заложения, рисунки, чертежи, таблицы.

По словам начальника инженерной службы Главного штаба ВКС России полковника Алексея Хазова, специалисты инженерных войск накопили весомый опыт по демонтажу и обрушению зданий. Выполняются эти задачи и в условиях плотной застройки, а также в особых условиях. Например, в 2009 году подчиненные Алексея Хазова произвели снос антенны стратегической связи высотой 461,5 метра в якутском поселке Таймылыр. Кстати эта операция попала в Книгу рекордов Гиннеса с формулировкой «Самое высокое сооружение в мире, демонтированное взрывным способом».

«Это была мачта, которая использовалась для навигации самолетов дальней авиации над Северным Ледовитым океаном, - вспоминает полковник Хазов. - В связи с тем, что Вооруженные Силы перешли на использование системы ГЛОНАСС, система вышек изжила себя. В условиях полярной ночи она представляла реальную опасность для воздушных судов. Ее приходилось постоянно подсвечивать, тратились определенные ресурсы. Поэтому и было принято решение о демонтаже».

Кстати, тот подрыв тоже пришлось вести в ювелирном режиме. Дело в том, что совсем рядом находился военный городок, и его здания нельзя было повредить. Саперы справились со своей задачей виртуозно, обепечили снос невостребованного, но ставшего опасным объекта с предельной точностью.

Снести, чтобы построить

Сегодня в Вооруженных Силах России набирает обороты процесс обновления. В том числе - и строительного. Сносятся ветхие постройки, ведется активное сооружение новых. По информации, прозвучавшей на последней Коллегии Минобороны России из уст главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу, только в этом году в интересах армии было построено 3287 зданий и сооружений общей площадью 3,2 млн. квадратных метров. Причем строительство, как отметил министр, ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом.

Для демонтажных работ широко привлекаются специалисты инженерно-технических служб, получающие при этом реальные навыки подрывного дела. По словам полковника Алексея Хазова, затраты на ликвидацию объектов этом случае практически нивелируются. К слову, такая экономия укладывается в реализуемую в Минобороны России концепцию «Эффективная армия», ставка в которой делается на бережливость. Скажем, демонтаж одной только дымовой трубы старой котельной стоил бы военному ведомству не менее 300 тысяч рублей. А здесь - всего лишь очередная отработка задач специалистами инженерной службы. Что важно, навыки, полученные саперами в ходе ликвидации невостребованных построек, применяются позже и в боевой обстановке.

А умения в этом деле необходимы действительно крепкие. К примеру, казалось бы, немудреная наука: закрепить детонирующий шнур. Но, как говорит Максим Белоусов, он должен быть завязан крепко и без излишнего усилия, потому что пережимать здесь нельзя. Также не допускается никаких пересечений - если конструкционно по сети получается длинный конец, то он должен быть подвязан параллельно к другому. В противном случае могут не сработать сразу два заряда, а это недопустимо.

Апогей любой операции - подрыв. С получением сигнала о готовности задействованный в работах личный состав перемещается в укрытия. К месту взрыва саперы вернутся только после производства подрыва. Задача специалистов - осмотреть свои сектора на предмет наличия неразорвавшейся взрывчатки, доложить об этом командиру. В подавляющем большинстве случаев проблем не случается, и на месте, где еще минуту назад стояло старое здание, «красуется» гора строительного мусора, причем, как правило, без крупных осколков. Остается только привести территорию в порядок - и можно начинать строить на этом месте новый объект, необходимый Вооруженным Силам. Правда, это задача уже не саперов. Они свою работу выполнили. На отлично.