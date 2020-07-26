«Новые возможности и перспективы»: Шойгу доложил Путину о ходе реализации программы модернизации ОПК

Шойгу представил Путину предложения для более «качественного и объемного» выполнения количественной части госпрограммы вооружений, а также рассказал о новых возможностях и перспективах реализации программы модернизации ОПК.

«Все, что связано с дальнейшими перспективами по развитию нашей научной составляющей, и особенно то, что касается реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. Там появились и новые возможности, и новые перспективы», - обратился Шойгу к президенту.

В частности, ранее министерство обороны РФ заявило, что завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ РФ: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».

Сегодня, 26 июля, Владимир Путин и Сергей Шойгу принимали участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ, в Санкт-Петербурге.