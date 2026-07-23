На полигоне в Ленобласти прошли учения бойцов мобильных огневых групп

Военнослужащие боевого армейского резерва в составе мобильных огневых групп страны прошли подготовку по уничтожению беспилотников ВСУ. Это произошло на одном из полигонов Ленинградского военного округа.

Во время подготовки военнослужащие совершенствуют навыки по ведению разведки целей при помощи имеющихся на оснащении тепловизионных приборов, радиолокационных станций и дрондетекторов. Отмечается, что разведанные низколетящие цели уничтожаются огнем зенитных пулеметных установок.

Каждая из мобильных огневых групп оснащена автомобилем высокой проходимости, дооборудованным пулеметной турелью. Кроме того, военнослужащие имеют комплекс приборов разведки и наблюдения.

На Каспийской флотилии ранее прошла комплексная тренировка расчетов мобильных огневых групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами условного противника. В качестве имитаторов воздушных целей выступили БПЛА самолетного типа «Черника-2».

Операторы дронов имитировали как групповые заходы на цель, так и одиночные, меняя высоту, направление и скорость, создавая условия, максимально приближенные к боевым. Для заблаговременного обнаружения и уничтожения безэкипажных катеров в небо над акваторией Каспийского моря поднялись вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-28.