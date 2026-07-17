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Евкуров: в подготовке войск участвуют опытные штурмовики на ротационной основе

Юнус-Бек Евкуров отметил, что командиры штурмовых подразделений вносят корректировки в программы подготовки малых тактических групп.
17-07-2026 17:36
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Командиров штурмовых подразделений, имеющих боевой опыт, привлекают к подготовке российских военнослужащих на ротационной основе. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

«Для оперативного внедрения боевого опыта в подготовку войск впервые к обучению личного состава на ротационной основе привлекались 107 командиров штурмовых подразделений», - сказал замглавы ведомства.

Они, как отметил Евкуров, скорректировали программы подготовки малых тактических групп с учетом опыта боевых действий. Кроме того, стажировку в подразделениях, выполняющих боевые задачи, прошли 32 командира и инструктора полков резерва.

Замминистра сообщил, что в первом полугодии для повышения качества подготовки личного состава было проведено более 40 практических мероприятий. В частности, в июне впервые состоялся учебно-методический сбор на базе 362-го мотострелкового полка резерва, в котором приняли участие представители органов боевой подготовки, командиры резервных полков, а также офицеры видов и родов войск и военных округов.

По данным Минобороны, рабочие группы и инструкторы органов боевой подготовки совместно с резервными полками за шесть месяцев подготовили более 140 тысяч военнослужащих. Обучение проходило как в полках резерва, так и на полигонах и учебных участках группировок войск.

Евкуров также рассказал о развитии допризывной подготовки молодежи. По его словам, количество военно-учетных специальностей, по которым ведет обучение ДОСААФ России, увеличено с 20 до 30. Совместно с Главным командованием Военно-морского флота, как отметил замминистра, возобновлена подготовка специалистов по трем специальностям, а особое внимание уделяется обучению операторов наземных и морских робототехнических комплексов.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии ведомства отдельно остановился на модернизации Вооруженных сил и их оснащении современными образцами вооружения и военной техники. Участники встречи обсудили развитие войск беспилотных систем и совершенствование противодействия средствам воздушного нападения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Юнус-Бек Евкуров #Замминистра обороны #Коллегия Минобороны России #СВО #подготовка малых тактических групп #Командиры штурмовых подразделений
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