От дирижера до следователя: чему учат курсантов в ВУ Минобороны

Бронежилет, каска, автомат. В экипировке - а это около 15 килограммов - в воду. Главное не опускать оружие. Так курсанты Военного университета Минобороны отрабатывают форсирование реки. В вузе учитывают опыт боевых действий, в том числе специальной военной операции.

Полигон БПЛА. Здесь курсанты учатся управлять дронами - ударными и разведывательными. Нужно преодолеть полосу препятствий. Также управляют робототехническими комплексами. Это «Лягушка» - она доставляет на передовую боеприпасы и продовольствие.

Сначала теория. Затем практика на симуляторе. Пилотировать пробуют при разной погоде, меняется и местность. Спустя несколько занятий можно запускать настоящий дрон.

Ранее управлять беспилотниками учили только старшекурсников. С сентября - занятия для всех. Это поручение министра обороны Андрея Белоусова. В лаборатории паяют микросхемы. На 3D-принтерах печатают комплектующие для дронов.

Военный университет Минобороны - один из самых престижных вузов страны. Здесь готовят психологов, экономистов, юристов, переводчиков, дирижеров и журналистов. Все специальности с приставкой «военный».

«На каждую специальность - не менее четырех человек на место. Это обеспечивается повышенной потребностью специалистов в войсках. Кандидат, который поступил в военные университеты, считается курсантом, переходит на полное государственное обеспечение», - объяснил ответственный секретарь приемной комиссии Военного университета МО РФ.

У абитуриентов сейчас вступительные испытания. Медкомиссия и проверка физподготовки - подтягивания, бег, плавание.

Иван Попов учился на режиссера. Получил диплом и добровольцем ушел на СВО - освобождал от боевиков Курскую область, потом разворачивал триколор в Красноармейске и Димитрове. В военный университет Иван поступает на психолога.

«Карьерный рост. Желаю поступать, никак иначе. Солдатам, конечно, хорошо. Но офицером надо становиться, уже возраст, все-таки, пора, 24 года», - рассказал Иван.

В Москву едут абитуриенты со всей страны, в том числе из новых регионов. При поступлении сдают психологические тесты. Алексей хочет быть военным дирижером. Музыкой занимается с 10 лет. Играет на трубе. Впереди - творческий экзамен.

«У меня вся семья - династия военных, а я военный музыкант. Закончил военно-музыкальное училище», - рассказал Алексей.

Военному университету больше века. 11 факультетов, полусотни кафедр. Здесь учатся иностранцы - военнослужащие из 30 государств. Отдельный факультет сформировали в 1950 году. Но, в основном, готовят кадры для Минобороны России, и других силовых ведомств. Ян учится на прокурора.

«Сейчас я осуществляю сбор отпечатков пальцев. Это правильно называется - дактилоскопия. Это необходимо для того, чтобы найти следы потенциального преступника», - показал Ян.

В образовательных программах - максимум практики. Появились новые дисциплины - армейская тактическая стрельба, вождение мотоциклов и багги, управление войсками в боевых условиях.

А это - военные переводчики. Занятие идет на арабском и русском языках.

«Мы привлекаемся в том числе для ведения боевых действий, для налаживания связи между военнослужащими, если вдруг присутствуют иностранноговорящие лица, чтобы качественно обеспечить перевод», - рассказал курсант Иван.

В 2021 году Военному университету присвоили имя князя Александра Невского. За более чем вековую историю вуз выпустил более 30 000 специалистов. 306 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза, 7 Героев Соцтруда и 22 Героя России.

«Это очень важное направление. Как для жизни гражданских лиц, так и военных. Я - выпускник Тюменского Президентского кадетского училища. И именно там зародилась цель поступить сюда», - поделился будущий военный журналист Глеб.

Чтобы поступить в Военный университет абитуриент должен обратиться в военкомат с заявлением и документами. Автобиография, характеристики, медкарта, дипломы - это советуют собирать уже в начале года. Военкомат отправляет личное дело в вуз. Преимущества у участников СВО, кандидатов с опытом срочной и контрактной службы. Суворовцы, нахимовцы, кадеты - документы оформляют через командование своих училищ. Потом - экзамены. Кто набирает больше баллов - становится курсантом военного университета. И еще для абитуриентов - дни открытых дверей. Они проходят каждый месяц - в последнюю субботу.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.