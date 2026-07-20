Патрульный корабль «Иван Папанин» отбил условное воздушное нападение

Патрульный корабль «Иван Папанин» успешно выполнил курсовую задачу К-2 в акватории Баренцева моря. Об этом сообщила корреспондент Zvezdanews Елена Сивонен.

Экзамен был сдан успешно - военнослужащие отбили воздушное нападение условного противника при помощи артиллерийской установки АК-176МА. Также при помощи комплекса РЭБ военные моряки поставили помехи.

«Все учебные и боевые задачи выполнены с хорошим качеством, материальная часть не подвела, как всегда», - подчеркнул командир корабля Кирилл Ткаченко.

Он добавил, что корабль новый и все выполняется с первого раза. Отмечено, что «Иван Папанин» в составе ВМФ России около 10 месяцев. При этом корабль уникальный - может конвоировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, ломать лед и участвовать в спасательных операциях.

Отмечено, что, помимо воздушных целей, экипаж поразил и наземные объекты условного противника. После этого пришла новая внезапная вводная - расправиться с мишенью, имитирующей безэкипажный катер. Это и было успешно проделано.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.