Разведчики и мотострелки сдали нормативы в горах Таджикистана

Российские разведчики и мотострелки вышли на новый уровень высокогорной подготовки. Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали сложнейшие нормативы в горах Таджикистана.

Военнослужащие отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на силовую выносливость и координацию движений. После этого они совершили многокилометровый марш в высокогорную зону Варзобского ущелья.

На маршруте бойцы преодолели горные реки с использованием навесных переправ и отработали тактику движения по скальным массивам различной крутизны и сложности. Со слов инструктора по горной подготовке Алексея Громова, первый этап сдачи нормативов проходит на территории воинской части и с однодневным выездом в ущелье Варзоб. Всего этих этапов два, после прохождения их военнослужащие допускаются к выполнению задач в горной и высокогорной местности.

Завершающим этапом подготовки стало трехдневное восхождение к горным вершинам на высоту четыре тысячи метров с ночевками в полевых условиях и отработкой элементов горного выживания. Занятия прошли под руководством военных альпинистов и инструкторов.