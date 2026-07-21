МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разведчики и мотострелки сдали нормативы в горах Таджикистана

Военнослужащие отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на выносливость и координацию движений.
Виктория Бокий 21-07-2026 06:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские разведчики и мотострелки вышли на новый уровень высокогорной подготовки. Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа сдали сложнейшие нормативы в горах Таджикистана.

Военнослужащие отработали навыки скалолазания, выполняли упражнения на силовую выносливость и координацию движений. После этого они совершили многокилометровый марш в высокогорную зону Варзобского ущелья.

На маршруте бойцы преодолели горные реки с использованием навесных переправ и отработали тактику движения по скальным массивам различной крутизны и сложности. Со слов инструктора по горной подготовке Алексея Громова, первый этап сдачи нормативов проходит на территории воинской части и с однодневным выездом в ущелье Варзоб. Всего этих этапов два, после прохождения их военнослужащие допускаются к выполнению задач в горной и высокогорной местности.

Завершающим этапом подготовки стало трехдневное восхождение к горным вершинам на высоту четыре тысячи метров с ночевками в полевых условиях и отработкой элементов горного выживания. Занятия прошли под руководством военных альпинистов и инструкторов.

#армия #учения #ВС РФ #мотострелки #таджикистан #разведчики #военная подготовка #нормативы #варзобское ущелье #высокогорная подготовка
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 