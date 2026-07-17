Шулика: систему обратной связи с военнослужащими улучшат при помощи ИИ

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева и замминистра обороны РФ Виталий Шулика доложили главе оборонного ведомства о совершенствовании системы обратной связи с военнослужащими и членами их семей. Они сделали это на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Шулика отметил, что дальнейшее совершенствование работы с обращениями пойдет по пути использования элементов искусственного интеллекта. Он будет работать с текстом обращения и определять оптимальный путь направления вопроса для наиболее оперативного и эффективного решения проблемы. В данный момент продолжается соответствующий эксперимент.

«Основные задачи на первых этапах эксперимента - распознавание текста и маршрутизация», - уточнил Шулика.

Анна Цивилева рассказала о развитии «горячей линии» Военно-социального центра. В этом помогает совершенствование голосового помощника.

«На данный момент на «горячей линии» с помощью голосового помощника реализована круглосуточная работа приема звонков и предоставления консультаций», - сказала Цивилева.

Она уточнила, что если ранее робот давал ответ на 26 процентов вопросов, то в первом полугодии текущего года этот показатель достиг 36 процентов. Этот рост удалось обеспечить за счет расширения и актуализации соответствующей базы в распоряжении голосового помощника.

Такж Анна Цивилева напомнила, что с мая этого года в Новосибирске был открыт филиал «горячей линии» Военно-социального центра (ВСЦ). Причем за тот же май этот филиал взял на себя 14 процентов звонков от общего количества того, что поступило на горячую линию ВСЦ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.