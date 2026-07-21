Минобороны показало кадры поражения сухогруза в порту Николаева

Минобороны продемонстрировало кадры воздушных ударов по судам в военными грузами для ВСУ в Черном море. Били беспилотниками «Герань-4 сикер». На кадрах поражение судна типа «балкер» в девяти километрах южнее Одессы. Также был поражен сухогруз в порту «Николаев». В этот момент судно как раз разгружалось.

Досталось еще трем судам, осуществлявшим доставку военных грузов в Черноморск. Их застали на переходе морем.

Как сообщили в оборонном ведомстве, подобные удары наносятся с целью снижения возможностей киевского режима по транспортировке вооружения и техники. Атаки осуществляются ежедневно.

Кроме того, в результате воздушных ударов были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения вооружения и техники. В порту «Черноморск» поражен цех судоремонтного завода.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.