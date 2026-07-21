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Минобороны показало кадры поражения сухогруза в порту Николаева

Удары наносились дронами-камикадзе и высокоточным оружием воздушного базирования.
21-07-2026 20:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны продемонстрировало кадры воздушных ударов по судам в военными грузами для ВСУ в Черном море. Били беспилотниками «Герань-4 сикер». На кадрах поражение судна типа «балкер» в девяти километрах южнее Одессы. Также был поражен сухогруз в порту «Николаев». В этот момент судно как раз разгружалось.

Досталось еще трем судам, осуществлявшим доставку военных грузов в Черноморск. Их застали на переходе морем.

Как сообщили в оборонном ведомстве, подобные удары наносятся с целью снижения возможностей киевского режима по транспортировке вооружения и техники. Атаки осуществляются ежедневно.

Кроме того, в результате воздушных ударов были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения вооружения и техники. В порту «Черноморск» поражен цех судоремонтного завода.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #одесса #Черное море #Николаев #сухогруз #Черноморск #балкер
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