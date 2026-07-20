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ВС РФ поразили три морских судна, шедших в Черноморск

Суда осуществляли доставку грузов для ВСУ в Одесскую область.
20-07-2026 18:14
© Фото: Nina Liashonok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Минобороны России сообщило о поражении трех судов, которые шли в украинский порт Черноморск (Одесская область). Это было сделано при помощи беспилотных летательных аппаратов

Уточняется, что они находились в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока. Это были два балкера и один сухогруз. 

Кроме этого, сообщается о нанесении огневого поражения еще двум сухогрузам. Они находились в порту Одесса и совершали разгрузку перевозимых грузов военного назначения. Помимо них, удалось поразить резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. 

Помимо этого, в порту Черноморск удалось поразить объекты портовой инфраструктуры. Ее использовали для разгрузки, а также хранения грузов военного назначения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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