ВС РФ поразили три морских судна, шедших в Черноморск

Минобороны России сообщило о поражении трех судов, которые шли в украинский порт Черноморск (Одесская область). Это было сделано при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что они находились в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока. Это были два балкера и один сухогруз.

Кроме этого, сообщается о нанесении огневого поражения еще двум сухогрузам. Они находились в порту Одесса и совершали разгрузку перевозимых грузов военного назначения. Помимо них, удалось поразить резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

Помимо этого, в порту Черноморск удалось поразить объекты портовой инфраструктуры. Ее использовали для разгрузки, а также хранения грузов военного назначения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.