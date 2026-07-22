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Опубликованы кадры боев за Артельное в Харьковской области

Контроль над населенным пунктом установили бойцы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса.
22-07-2026 14:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Опубликованы кадры боев за Артельное Харьковской области. Их предоставило Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате активных действий подразделений группировки «Север» был установлен контроль над населенным пунктом. Это сделали военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса.

Сообщается, что штурмовые группы по два-три человека заходили в Артельное. Это делалось в сумерках. Каждую группу сопровождали операторы БПЛА, которые указывали места расположения противника.

Закрепившись на окраине села, наши бойцы передавали координаты огневых позиций боевиков, а расчеты артиллерии и ударных беспилотников наносили им огневое поражение. Выбив основные силы украинских националистов, наши штурмовики зачистили населенный пункт. Инженерные группы приступили к разминированию местности.  

Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска продвигаются вперед ежедневно. Они теснят боевиков от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили Благодатное в Запорожской области. Наши бойцы поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун». Были нанесены успешные удары по логистическому центру, цехам производства БПЛА большой дальности и объектам ТЭК киевского режима. Помимо этого, были поражены пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 152 районах. Российские средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 808 дронов самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Военные инженеры #освобождение #Харьковская область #штурмовики #наступление #Дроноводы #кадры боев #артельное
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