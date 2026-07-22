ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что армия России взяла под контроль Артельное в Харьковской области. Наши бойцы поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун». Были нанесены успешные удары по логистическому центру, цехам производства БПЛА большой дальности и объектам ТЭК киевского режима.

Помимо этого, были поражены пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 152 районах. Российские средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 808 дронов самолетного типа.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боев за Волоховское в Харьковской области. Его взяли штурмом подразделения 127-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север». Огневое поражение неприятелю наносили расчеты артиллерии и операторы ударных дронов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.