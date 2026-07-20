Противотанковая мина оставлена на дороге вражеским гексакоптером. Двигаясь на тяжелой технике, можно и не заметить. Однако первыми «посылку» находят саперы.

Чистоту дорог и обочин на Запорожском направлении поддерживают саперы 5-й армии группировки войск «Восток». Они же снимают минные заграждения, когда до противника всего пара километров. Буквально голыми руками расчищают пути для штурмовых подразделений.

Это «пряники», а это «помадки» - кустарные противопехотные мины нажимного действия. Таких в одной лесопосадке можно найти полторы сотни штук. Собираются до, а уничтожаются после прохода наших штурмовиков.

Запорожское направление - работа штурмовой двойки бойцов из Приморья. В одном из домов, рассказывают, встретили сопротивление двух боевиков.

После освобождения Верхней Терсы, Воздвижевки, Гуляйпольского и еще ряда малых населенных пунктов подразделения группировки войск «Восток» уверенно продвигаются на запад, перекрывая логистику ключевому на этом направлении Ореховскому укрепрайону ВСУ. Нашим штурмовикам удается проламывать выстроенную здесь линию обороны врага.

«Впрямую нет смысла лезть. Это их дома, они все знают и не подпускают. Входы забаррикадированы, и вторые сделаны для маневра. Впрямую не зайдешь. Подходишь с ТМКой (противотанковая мина. – Прим. ред.), делаешь бабах и входишь внутрь», - рассказал командир штурмовой группы с позывным Альварес.

ТМКу, противотанковую мину, в идеале закинуть в укрытие, но можно оставить сверху на блиндаже. Восемь килограммов тротила обеспечат противнику контузию и неспособность к сопротивлению. По вражеским укреплениям работает и дальнобойная артиллерия восточной группировки.

Операторы ударных беспилотников устанавливают контроль над небом. Сбивают на лету вражеские гексакоптеры, отыскивают и уничтожают замаскированные ретрансляторы дроноводов противника, а также сжигают роботизированные комплексы, с помощью которых украинские боевики доставляют на позиции боеприпасы.

Скоординированные действия различных подразделений группировки войск «Восток» позволяют активно развивать наступление на Запорожском направлении. Наши бойцы не оставляют противнику шанса на сопротивление и оборону.

Напомним, подразделения группировки «Восток» вскрыли сеть вражеских пунктов управления БПЛА в Запорожской области. Их местонахождение вычислила воздушная разведка. После этого удар по позициям врага нанесли танкисты. Т-90М «Прорыв» уничтожил точки запуска беспилотников вместе с техникой и личным составом.