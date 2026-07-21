Минобороны опубликовало уникальные документы к 85-летию Ярцевской операции

В июле 1941 года, 85 лет назад, на карту была поставлена судьба Москвы - одним из ключевых рубежей обороны стал небольшой город Ярцево в Смоленской области. В новом разделе на сайте Минобороны России представлены директивы Главного командования, доклады, приказы, карты, донесения и справки штабов, журналы боевых действий, вырезки из газет того времени, наградные материалы на героев Ярцевской операции.

В критической ситуации Ставка поручила генерал-майору Константину Рокоссовскому сформировать оперативную группу и восстановить положение у Ярцева. В его распоряжении были лишь группа офицеров, радиостанция и два автомобиля. Остальное - солдат, технику и части - было приказано собирать по пути, подчиняя себе всех, кого он встретит от Москвы до Ярцева. Так начала формироваться легендарная «группа генерала Рокоссовского».

Уже 19 июля 1941 года части 38-й стрелковой дивизии этой группы нанесли стремительный контрудар и освободили Ярцево. Это был первый город, отбитый у захватчиков с начала Великой Отечественной войны. В ходе упорных боев, которые длились более 80 дней, железнодорожная станция Ярцево перейдет из рук в руки еще восемь раз.

Смоленское сражение, длившееся с 10 июля по 10 сентября 1941 года, стало не просто очередной оборонительной операцией. Оно стало жерновом, который перемолол элитные моторизованные дивизии Германии, сорвал график блицкрига и заложил фундамент будущей Великой Победы. И в самом сердце этого сражения, на рубеже небольшой реки Вопь, возле города Ярцево, разворачивалась драма, в которой ключевую роль сыграл Рокоссовский.

«Упорно оборонять рубеж Белый, ст. Издешково, Дорогобуж, Ельня. Особое внимание обратить на организацию обороны направления Ярцево, Вязьма. Не менее четырех дивизий, из них три танковых, иметь в резерве в районе Вязьмы», - говорится в приказе Ставки от 14 июля о создании штаба фронта резервных армий.

К середине июля ситуация под Ярцево стала критической. Немецкое командование, стремясь ускорить развитие наступления, высадило в районе города воздушный десант. При поддержке танков и авиации десантники перерезали Минское шоссе, нарушив коммуникации советских подразделений. Путь на Москву на этом участке оказался практически свободным. Удержание Ярцево стало вопросом стратегического выживания всего советско-германского фронта.

«Командир корпуса приказал: с получением сего выслать подвижную разведку в направлении Духовщина с целью своевременного обнаружения движения противника в сторону Ярцево по дорогам Ярцево - Духовщина, обороняя это направление; занять оборону к 18:00 по восточному берегу р. Вопь, седлая автостраду и железную дорогу, с задачей не допустить противника через р. Вопь», - упоминается в боевом приказе штаба 44-го стрелкового корпуса от 14 июля.

В то же время ставка Верховного Главнокомандования и командование Западного фронта понимали: если не закрыть брешь у Ярцева немедленно, катастрофа станет необратимой. Требовался не просто командир, требовался лидер, способный в условиях полного хаоса, при отсутствии связи и регулярных частей, создать боевую единицу из ничего и заставить ее драться насмерть. Выбор пал на Рокоссовского. Его авторитет и полководческий талант были неоспоримы, а сам он имел личную поддержку наркома обороны Семена Тимошенко, Семена Буденного и Георгия Жукова.

Как вспоминал сам Рокоссовский в мемуарах «Солдатский долг», ему пришлось действовать как полководцу-импровизатору. Он лично останавливал на дорогах отступающие колонны, разрозненные батальоны и роты. Используя свой непререкаемый авторитет, твердость и спокойствие, он собирал остатки 16-й, 19-й и 20-й армий, выходивших из смоленского «котла». Военачальник позже признавался, что самым трудным периодом войны для него были - лето и осень 1941 года в Ярцево.

За короткое время генерал-майору Рокоссовскому удалось собрать пехотинцев, артиллеристов, связистов, саперов, пулеметчиков и медиков, нашлись грузовики. Так началось формирование соединения, которое затем стали называть «группой генерала Рокоссовского». Пополнение приходило с каждым днем - узнав, что в районе Ярцево собираются силы для сопротивления, к военачальнику стекались разрозненные части и отдельные бойцы.

Константин Рокоссовский также внедрил революционную для того времени систему обороны: артиллерия и противотанковые ружья располагались не линейно, а в глубину и по флангам, создавая перекрестный огонь. Танки противника, прорвавшись вперед, попадали в огневой мешок и уничтожались с нескольких направлений одновременно. Пехота «зарывалась в землю», создавая эшелонированную оборону в лесах и на высотах восточного берега реки Вопь.

Эффективность этой тактики была настолько высокой, что Иосиф Сталин, получив доклад об успехах под Ярцево, издал специальный приказ о немедленном распространении опыта создания противотанковых опорных пунктов (ПТОП) на всех участках советско-германского фронта. Инновация спасла тысячи жизней и стала основой советской противотанковой обороны на годы вперед.

Оборона Ярцево стала одной из самых героических и одновременно недостаточно оцененных страниц Смоленского сражения. Небольшой город на реке Вопь, который немцы рассчитывали пройти за несколько часов, сковал значительные силы противника почти на три месяца. Именно здесь, на ярцевских высотах, родилась тактика активной обороны с постоянными контратаками, которая впоследствии будет использоваться под Сталинградом и Курском.

«Буквально из пепла и отчаяния за считанные дни родилась оперативная группа Рокоссовского. Это был не просто набор частей, это был организм, скрепленный железной волей командующего, опытом бойцов, прошедших окружение», - рассказали в оборонном ведомстве.

Генерал-майор Рокоссовский сумел превратить деморализованные отступающие толпы в единый кулак, готовый дать решительный отпор. Он выстроил оборону по восточному берегу реки Вопь, используя естественные препятствия и высоты, превратив их в неприступные бастионы.

Значение Смоленского сражения невозможно переоценить с точки зрения краха стратегии блицкрига. План «Барбаросса» был жестко привязан к временным рамкам: захват Москвы планировался в течение 10-12 недель войны, до наступления осенних дождей и зимних морозов. Каждый день, потерянный под Смоленском и Ярцево, работал против Германии.

Немецкие войска несли в Смоленском сражении колоссальные потери. Элитные моторизованные дивизии Гудериана и Гота таяли на глазах, их техника ломалась от бездорожья и советских снарядов, а пехота, которая должна была закреплять успех танков, безнадежно отставала.

В конце июля 1941 года произошло событие, немыслимое еще месяц назад: Адольф Гитлер был вынужден подписать директиву о переходе группы армий «Центр» к стратегической обороне на московском направлении. Это был первый случай во Второй мировой войне, когда непобедимый до того вермахт остановился и перешел к обороне. План «Барбаросса» дал фатальную трещину именно на ярцевской земле.

Именно здесь, под Смоленском и Ярцево, наши бойцы учились воевать по-новому, в условиях тотального превосходства противника. Их стойкость, импровизация и талант позволили выиграть время, сорвать блицкриг и заложить фундамент для будущей Победы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.