Силы ПВО перехватили 242 дрона над российскими регионами

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 242 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны России.

Перехват вражеских беспилотников осуществлялся в период с 20.00 мск 21 июля до 08.00 мск 22 июля. Сбитые беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Известно, что дроны сбили в небе над 17 регионами - над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, а также Республикой Крым. Кроме того, БПЛА врага перехватили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне силы ПВО перехватили 209 беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в небе над 11 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ответ на террористические атаки киевского режима ВС РФ регулярно наносят удары по военным объектам врага в ответ. Этой ночью под удар наших бойцов попали украинские порты, используемые в интересах ВСУ, и военные объекты в Одесской области.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.