МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО перехватили 242 дрона над российскими регионами

Беспилотники перехватили над 17 регионами и двумя акваториями.
22-07-2026 09:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 242 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны России.

Перехват вражеских беспилотников осуществлялся в период с 20.00 мск 21 июля до 08.00 мск 22 июля. Сбитые беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Известно, что дроны сбили в небе над 17 регионами - над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, а также Республикой Крым. Кроме того, БПЛА врага перехватили и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне силы ПВО перехватили 209 беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в небе над 11 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В ответ на террористические атаки киевского режима ВС РФ регулярно наносят удары по военным объектам врага в ответ. Этой ночью под удар наших бойцов попали украинские порты, используемые в интересах ВСУ, и военные объекты в Одесской области.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #атака #регионы россии
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 