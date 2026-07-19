«Сегодня точно не финал»: ВС РФ продолжат наносить удары по Украине

Вооруженные силы РФ не останавливаются на пораженных целях на Украине и готовы дальше громить объекты ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в МАХ.

«Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», - говорится на картинке, опубликованной ведомством.

Напомним, сегодня ночью ВС РФ успешко атаковали ВПК и логистические центры ВСУ в Киеве и объекты инфраструктуры порта Южный Одесской области. Высокоточные удары наносились оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина столкнулась с проблемами в перевозке зерна через черноморские порты. В порту Одесса складские мощности сократились на треть из-за ударов, а судовладельцы не заходят в этот район из-за опасений быть атакованными.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.